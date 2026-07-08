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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Standort Tippecanoe 08.07.2026 14:35:04

Evonik-Aktie zieht an: Konzern investiert in US-Wirkstoff-Auftragsfertigung

Evonik-Aktie zieht an: Konzern investiert in US-Wirkstoff-Auftragsfertigung

Evonik Industries wird in den nächsten fünf Jahren zentraler Anlagenteile für die Fertigung pharmazeutischer Wirkstoffe am US-Standort Tippecanoe in Lafayette im US-Bundesstaat Indiana erneuern und dafür 100 Millionen US-Dollar in die Hand nehmen.

Der Essener Konzern will Automatisierung, Ergonomie und Effizienz deutlich erhöhen, um sich als Pharma-Auftragsentwickler und -Auftragsfertiger besser aufzustellen, wie er jetzt mitteilte.

"Unsere Investition in Tippecanoe ermöglicht uns, gemeinsam mit unseren Kunden noch anspruchsvollere Moleküle für zentrale therapeutische Bereiche wie Onkologie, Stoffwechsel- und Herz Kreislauf-Erkrankungen verfügbar zu machen", sagte der für Pharmawirkstoffe zuständige Manager Daniel Fricker.

Tippecanoe ist der zweitgrößte Evonik-Standort in den USA und zählt zu den weltweit größten Produktionsstätten für pharmazeutische Wirkstoffe. Evonik hat das Werk 2010 von Eli Lilly übernommen.

Via XETRA steigt die Evonik-Aktie zeitweise um 1,67 Prozent auf 16,47 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Evonik,EVONIK

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