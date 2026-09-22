Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.09.2026 11:08:39

Evonik bekräftigt geplanten Stellenabbau - ohne betriebsbedingte Kündigungen

DOW JONES--Evonik hat bekräftigt, dass der Konzern im Zuge der geplanten Senkung der Kostenbasis weltweit 3.200 Stellen abbauen will, davon 2.150 in Deutschland.

Dabei schließt der Konzern weiterhin betriebsbedingte Kündigungen aus. Erreicht werden soll der Stellenabbau durch die "Nicht-Nachbesetzung freiwerdender Stellen, frühere Übergänge in den Ruhestand sowie freiwillige Abkehr gegen Zahlung von Abfindungen", wie Evonik mitteilte. Die Ausarbeitung der Maßnahmen im Detail sei bis Ende 2026 abgeschlossen, teilte der Konzern nach der jährlichen Strategieklausur mit, im Rahmen derer Vorstand und Aufsichtsrat die Planung bis 2030 umfassend diskutiert haben.

Das Umbauprogramm, im Zuge dessen die Kostenbasis gesenkt werden soll, soll 2027 in die zweite Phase gehen, die sich bis 2029 hinziehen werde, so Evonik.

Mit der niedrigeren Kostenbasis will Evonik finanziellen Spielraum für Investitionen schaffen und in den kommenden drei Jahren mit klarer Fokussierung aller Aktivitäten das eigene Wachstum stärken.

Der Konzern prüfe aktuell weitere Investitionen in Asien und Amerika, alle sechs deutschen Produktionsstandorte sollen ein "eindeutiges Profil" weiterentwickeln, der Konzern ziehe sich weltweit aus Geschäft ohne Perspektive im Unternehmen zurück. Die angekündigten Schließungen und Verkäufe würden planmäßig vorangetrieben.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2026 05:09 ET (09:09 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Evonik AG

mehr Analysen
11.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 17,84 2,41% Evonik AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX markiert neuen Höchststand -- DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Dienstag zu. Die Aktienmärkte in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen