Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.09.2026 15:29:38

Evonik bestätigt Übernahmeinteresse von BASF

ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat das kolportierte Interesse vom Branchenrivalen BASF an einer möglichen Übernahme der Essener bestätigt. Durch den Ludwigshafener DAX-Konzern sei dem Unternehmen eine unverbindliche Ansprache zugegangen, hieß es von Evonik am Freitag. Diese sei auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet. Gespräche fänden derzeit jedoch nicht statt.

Der Mitteilung vorausgegangen waren mehrere Medienberichte, zunächst hatte am Dienstag das Fachmedium "Dealreporter" über ein Interesse des Dax-Konzerns an Evonik aus dem MDAX berichtet. Am Freitag dann hatten sich die Gerüchte mit Berichten der "Financial Times" und der Nachrichtenagentur Bloomberg verdichtet. Die BASF-Aktien lagen am Nachmittag knapp 2 Prozent im Minus, Evonik-Papiere gewannen mehr als 9 Prozent./men/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Evonik AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Evonik AG

mehr Analysen
24.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 19,46 8,35% Evonik AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:05 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen