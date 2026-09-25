Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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25.09.2026 15:29:38
Evonik bestätigt Übernahmeinteresse von BASF
ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hat das kolportierte Interesse vom Branchenrivalen BASF an einer möglichen Übernahme der Essener bestätigt. Durch den Ludwigshafener DAX-Konzern sei dem Unternehmen eine unverbindliche Ansprache zugegangen, hieß es von Evonik am Freitag. Diese sei auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet. Gespräche fänden derzeit jedoch nicht statt.
Der Mitteilung vorausgegangen waren mehrere Medienberichte, zunächst hatte am Dienstag das Fachmedium "Dealreporter" über ein Interesse des Dax-Konzerns an Evonik aus dem MDAX berichtet. Am Freitag dann hatten sich die Gerüchte mit Berichten der "Financial Times" und der Nachrichtenagentur Bloomberg verdichtet. Die BASF-Aktien lagen am Nachmittag knapp 2 Prozent im Minus, Evonik-Papiere gewannen mehr als 9 Prozent./men/nas
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