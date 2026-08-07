Evonik: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Evonik hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Evonik 0,260 EUR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Evonik 3,89 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,50 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,540 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,84 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at