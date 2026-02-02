Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Kritik
|
02.02.2026 11:05:00
Evonik-Chef mahnt: Annäherung des Mittelstands an AfD birgt Risiken - Aktie tiefer
Er sei "bestürzt und richtig sauer" über die aktuelle Situation. "Viele Wähler ziehen mittlerweile ein autoritäres Aufräumen dem demokratischen Diskurs vor", sagte der Topmanager des börsennotierten Unternehmens, das 2024 einen Umsatz von 15,2 Milliarden erwirtschaftet hat und über 30.000 Menschen beschäftigt. Ein Grund dafür sei die Angst vor Wohlstandsverlusten und sozialem Abstieg. "Genau deshalb ist es so wichtig, unsere Industrie zu stärken", sagte Kullmann dem Nachrichtenmagazin.
Größter Anteilseigner des Chemiekonzerns ist mit knapp 47 Prozent die RAG-Stiftung. Sie ist zuständig für die Finanzierung der Folgekosten aus dem 2018 eingestellten deutschen Steinkohlenbergbau, den "Ewigkeitsaufgaben".
Familienunternehmen und die AfD
Der Verband der Familienunternehmen hatte im Oktober 2025 zu einem Parlamentarischen Abend in Berlin erstmals auch Vertreter der AfD eingeladen. Nach scharfer Kritik und dem Austritt namhafter Mitgliedsfirmen wie Rossmann, Vorwerk und Fritz-Kola wurde diese Position zurückgenommen. Die Einladung von AfD-Abgeordneten habe sich als Fehler herausgestellt.
Anwalt: Theo Müller ist kein AfD-Unterstützer
Ende Januar wehrte sich der Molkerei-Unternehmer Theo Müller mit anwaltlicher Hilfe gegen die Kritik, die AfD zu unterstützen. Er sei kein AfD-Mitglied und möchte auch keins werden. Er habe der Partei auch kein Geld gespendet. In einem Zeitungsinterview hatte er auf die Frage, ob er ein interessierter Beobachter oder ein Sympathisant sei, gesagt: "Irgendwas dazwischen." Der 86-Jährige hat regelmäßige Kontakte zu AfD-Chefin Alice Weidel eingeräumt und sie in einem Interview als Freundin bezeichnet.
Die Evonik-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel bei 13,04 Euro zeitweise 0,46 Prozent tiefer.
HAMBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Evonik AG
|
12:27
|Freundlicher Handel: MDAX am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
30.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
30.01.26
|XETRA-Handel: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AG
|16.01.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|07.01.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Evonik Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|13,04
|0,15%