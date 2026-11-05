Evonik Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Evonik Industries lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4,40 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,96 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at