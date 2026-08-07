Evonik Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Evonik Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 USD, nach 0,150 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 4,53 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Evonik Industries 3,97 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at