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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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08.07.2026 14:22:39

Evonik modernisiert für 100 Mio Dollar US-Wirkstoff-Auftragsfertigung

DOW JONES--Evonik Industries wird in den nächsten fünf Jahren zentraler Anlagenteile für die Fertigung pharmazeutischer Wirkstoffe am US-Standort Tippecanoe in Lafayette im US-Bundesstaat Indiana erneuern und dafür 100 Millionen US-Dollar in die Hand nehmen. Der Essener Konzern will Automatisierung, Ergonomie und Effizienz deutlich erhöhen, um sich als Pharma-Auftragsentwickler und -Auftragsfertiger besser aufzustellen, wie er jetzt mitteilte.

"Unsere Investition in Tippecanoe ermöglicht uns, gemeinsam mit unseren Kunden noch anspruchsvollere Moleküle für zentrale therapeutische Bereiche wie Onkologie, Stoffwechsel- und Herz Kreislauf-Erkrankungen verfügbar zu machen", sagte der für Pharmawirkstoffe zuständige Manager Daniel Fricker.

Tippecanoe ist der zweitgrößte Evonik-Standort in den USA und zählt zu den weltweit größten Produktionsstätten für pharmazeutische Wirkstoffe. Evonik hat das Werk 2010 von Eli Lilly übernommen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)

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