|
05.11.2026 06:31:28
Evonik präsentierte Quartalsergebnisse
Evonik hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Evonik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,80 Prozent auf 3,83 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,39 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!