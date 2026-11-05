Evonik präsentierte Quartalsergebnisse

Evonik hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Evonik vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,80 Prozent auf 3,83 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,39 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at