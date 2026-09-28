Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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28.09.2026 15:32:10
Evonik rejects €10.3bn BASF bid to consolidate chemicals industry
Size of premium may increase pressure on management and biggest shareholderWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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