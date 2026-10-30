Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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30.10.2026 01:13:41
Evonik rejects BASF’s sweetened €11bn takeover bid
Speciality chemicals company may leave door open to future talks as larger rival seeks to create Germany-based industry championWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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