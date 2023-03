Evonik sieht sich bei C4-Chemie nicht unter Zugzwang

FRANKFURT (Dow Jones)--Evonik sieht sich beim geplanten Verkauf seines Geschäfts Performance Intermediates nach den Worten von Vorstandschef Christian Kullmann nicht unter Zugzwang. Man werde sich notfalls auch viel Zeit lassen, sagte er auf der Bilanzpressekonferenz in Essen. Im Bereich Performance Intermediates produziert Evonik an den Standorten Antwerpen und Marl Zusätze für Kraftstoffe oder Kunststoffe und eine breite Palette an Spezialitäten mit einem Jahresumsatz von zuletzt 2,1 Milliarden Euro.

"Wir verkaufen nicht in einen fallenden Markt", sagte Evonik-Vorstand Harald Schwager auf der Bilanzpressekonferenz. "Wir warten auf den richtigen Zeitpunkt." Performance Intermediates ist der größte Bereich der Division Performance Materials, die insgesamt zur Disposition steht, nachdem Evonik entschieden hat, sich strategisch weniger zyklisch, aber nachhaltiger aufzustellen.

