Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
26.06.2026 12:09:38
Evonik steigert operatives Ergebnis und hebt Jahresausblick an
ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach einer guten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal an. Das Management rechnet nun mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 2,0 und 2,2 Milliarden Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Freitag in Essen mitteilte. Bisher standen hier 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro auf dem Zettel. 2025 hatte Evonik ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 1,9 Milliarden Euro verbucht. Für den freien Barmittelfluss wird unverändert eine Umwandlungsrate von etwa 40 Prozent angestrebt. An der Börse notierte die Aktie zuletzt leicht im Plus.
Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet der Konzern für das zweite Quartal ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) zwischen 600 und 650 Millionen Euro, was im Mittel 23 Prozent über dem Vorjahreswert von 509 Millionen Euro liege. Die Markterwartung liegt laut Angaben von Evonik bei rund 567 Millionen Euro./err/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
26.06.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
26.06.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 20 Euro (dpa-AFX)
|
26.06.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Verluste (finanzen.at)
|
26.06.26
|Evonik steigert operatives Ergebnis und hebt Jahresausblick an (dpa-AFX)
|
26.06.26
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Current financial and forecast data for the second quarter of 2026 and adjustment of the outlook for the financial year 2026 (EQS Group)
|
26.06.26
|EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Aktuelle Geschäfts- und Prognosedaten für das zweite Quartal 2026 und Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 (EQS Group)
|
26.06.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AG
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|15,90
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.