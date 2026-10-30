Evonik stellt sich gegen Übernahme durch BASF - Aktie unter Druck

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik stellt sich gegen das Übernahmebegehren des größeren Wettbewerbers BASF. Ein Schreiben der BASF über deren Interesse an einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot sei eingehend geprüft und entschieden worden, nicht in Verhandlungen einzutreten, teilte der MDAX-Konzern am Freitag mit.

"Der Vorstand bleibt auf die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung von Evonik als eigenständiges Unternehmen fokussiert", hieß es weiter. Er sei aber bereit zu einem rein informativen und vertraulichen Austausch mit BASF, in dem beide Seiten ihre Positionen erläutern könnten.

Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass Evonik die Offerte von BASF ablehnen wird. Zuletzt standen hier dem Vernehmen nach 24 Euro je Aktie im Raum. Der Evonik-Aktienkurs fiel auf die Nachrichten hin vorbörslich./mis/jha/