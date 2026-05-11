Evonik stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Evonik präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,27 Prozent auf 3,43 Milliarden EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,78 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,310 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,60 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at