Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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18.06.2026 17:55:00

Evonik streicht mehr als 2000 Stellen in Deutschland

Der Chemiekonzern Evonik steckt seit Jahren tief in der Krise. Nun sollen in Deutschland und international erneut Tausende Jobs wegfallen, wenn auch ohne betriebsbedingte Kündigungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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