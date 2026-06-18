Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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18.06.2026 10:44:36
Evonik to cut 3,200 jobs worldwide by 2029, as it extends restructuring programme
EVONIK Industries will cut 3,200 jobs worldwide by the end of 2029, including 2,150 positions in Germany, the German chemicals group said...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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