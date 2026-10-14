Evonik-Übernahme: BASF zeigt sich laut Bericht für höhere Offerte offen - Aktien uneins

BASF sei bereit, über ein höheres Angebot zu sprechen, aber erst nach einem Blick in die Bücher des Spezialchemiekonzerns, sagte eine mit der Transaktion vertraute Person der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Mittwoch. BASF soll in einem ersten Vorstoß 22,15 Euro je Aktie geboten haben. Damit würde Evonik inklusive Schulden mit mehr als 14 Milliarden Euro bewertet. Das Angebot wurde als zu niedrig abgelehnt. Zuvor hatten die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über eine mögliche Aufstockung berichtet.

Auch sollen bestehende Verträge zur Sicherung von Beschäftigung und Standorten bei Evonik nicht angetastet werden. BASF würde sie bei einer Übernahme vollumfänglich einhalten, hieß es aus Kreisen. Bei Evonik sind trotz eines geplanten Stellenabbaus betriebsbedingte Kündigungen bis 2032 in Deutschland ausgeschlossen. Der Abbau soll auf freiwilliger Basis über Abfindungen erfolgen.

Zudem würde BASF sich auch Pläne von Evonik zu möglichen Verkäufen von Unternehmensteilen anschauen. Dabei könnte es insbesondere um den Chemieparkbetreiber Syneqt gehen.

Mit einer Evonik-Übernahme könnte BASF sein Kerngeschäft stärken. Insgesamt zeichnet sich in der europäischen Chemiebranche, die mit wachsender Konkurrenz aus China und hohen Energiepreisen konfrontiert ist, eine Konsolidierung ab.

Vor knapp drei Wochen hatten die beteiligten Unternehmen sowie die RAG-Stiftung bekannt gemacht, dass es ein Angebot gibt. Evonik sprach von einer unverbindlichen "Ansprache" durch die BASF. "Diese ist auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet." Gespräche fänden derzeit nicht statt. BASF hatte mitgeteilt: "Fortgang und Ausgang der Sondierungen sind gegenwärtig offen."

Vor ersten Berichten über die Pläne der BASF hatten die Evonik-Aktien gut 18 Euro gekostet, aktuell notieren sie zu 21,68 Euro. Analyst Sebastian Bray von der Privatbank Berenberg hält sogar eine Offerte von 24 bis 25 Euro für denkbar, wie er jüngst in einer Studie schrieb.

NRW-Landtag debattiert BASF-Angebot für Chemiekonzern Evonik

Auf Antrag der SPD hat der nordrhein-westfälische Landtag über das Übernahmeangebot des Chemiekonzerns BASF für Evonik debattiert. "Eine Übernahme von Evonik wäre mehr als ein gewöhnlicher Börsendeal", sagte SPD-Fraktionschef Jochen Ott. "Sie wäre eine industriepolitische Wendung mit weitreichenden Folgen für Nordrhein-Westfalen." Die Partei befürchtet unter anderem Arbeitsplatzabbau. Ende September hatten die beteiligten Unternehmen sowie die RAG-Stiftung als größte Evonik-Anteilseignerin bekannt gemacht, dass es ein Übernahmeangebot gibt.

Eine mögliche Übernahme dürfe nicht nach dem Interesse von Aktionären und Investmentbanken bewertet werden, so Ott. Maßstab müssten die Beschäftigten, die Standorte und die industrielle Stärke Nordrhein-Westfalens sein. Ministerpräsident Hendrik Wüst solle sich "persönlich um die Schicksalsfrage fürs Ruhrgebiet" kümmern.

SPD fordert Beschäftigungs- und Standortgarantien

Der Politiker forderte verbindliche Beschäftigungs- und Standortgarantien. "Nicht für wenige Monate, sondern mit einer verlässlichen Perspektive für Menschen und ihre Familien." Eine Übernahme dürfe auf keinen Fall der Einstieg in eine schleichende Verlagerung zentraler Funktionen sein. "Es braucht eine belastbare Investitionszusage für die nordrhein-westfälischen Standorte."

Der Evonik-Konzernsitz solle in NRW bleiben, so Ott weiter. "Entscheidungen in Essen heißt: aus NRW und für NRW. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, dann müssen andere Wege und Konzepte geprüft werden, bis hin zu einer Landesbeteiligung am Konzern."

CDU: BASF ist "nicht der richtige Spieler im System"

Der CDU-Politiker Björn Franken entgegnete, der Evonik-Vorstand habe eine Übernahme klar abgelehnt. "Eine verbindliche Übernahmeofferte gibt es bisher nicht", sagte er. "Diese Landesregierung, dieser Ministerpräsident haben sich klar zu den Standorten von Evonik hier in Nordrhein-Westfalen, klar zum Erhalt von Evonik gestellt und haben auch klargemacht, dass BASF hier nicht der richtige Spieler im System ist."

Der SPD warf Franken Panikmache vor. "Das hilft weder den Beschäftigten, das hilft weder den Unternehmen und das hilft schon gar nicht dem Wirtschaftsstandort in Nordrhein-Westfalen", sagte er.

FDP-Fraktionschef Henning Höne wandte sich gegen die SPD-Forderung, dass Evonik eigenständig bleiben müsse. "Ich teile diesen absoluten Anspruch ausdrücklich nicht", sagte. Seine Sorge gelte den Arbeitsplätzen, den Standorten und der Wertschöpfung. "Wichtiger als der Name, der über einem Werkstor steht, ist mir, dass langfristig ein Werkstor mit arbeitenden Menschen dahinter auch in Nordrhein-Westfalen steht."

Ministerin: Landesregierung ist gegen Übernahme

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) sagte, dass die Landesregierung "sehr ernst" auf die aktuelle Debatte um die Zukunft von Evonik schaue, weil Evonik ein bedeutender Teil des Industriestandortes NRW sei. "Mehr als 11.000 Beschäftigte arbeiten für Evonik in NRW. Dahinter stehen Auszubildende, Familien, Zulieferer, Handwerksbetriebe und ganze regionale Wertschöpfungsketten."

Die Arbeitsplätze und die eigenständige Entwicklung der Evonik dürften nicht infrage gestellt werden. "Wir wollen, dass industrielle Wertschöpfung, qualifizierte Beschäftigung und wesentliche Unternehmensfunktionen hier in Nordrhein-Westfalen bleiben." Dies gelte für Anlagen und Produktionsstandorte genauso wie für Forschung, Entwicklung, Verwaltung und die Zentrale. "Wir als Landesregierung sind klar: Wir wollen, dass die Beschäftigten bleiben. Wir stehen zu diesem Standort und damit ist klar, dass wir gegen diese Übernahme sind." Den SPD-Vorschlag für eine Landesbeteiligung an Evonik lehnte sie ab.

Am Mittwoch notiert die BASF-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 1,85 Prozent im Plus bei 52,37 Euro. Die Evonik-Aktie gibt derweil 0,37 Prozent auf 21,34 Euro nach.

LUDWIGSHAFEN/ESSEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX)