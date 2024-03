Evonik verkauft Bereich Superabsorber an ICIG

Düsseldorf (Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Evonik verkauft sein Geschäft mit Superabsorbern.

Der Bereich gehe an die International Chemical Investors Group (ICIG) mit Sitz in Frankfurt am Main, teilte Evonik am Montag mit. Der Kaufpreis liege im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Transaktion solle bis Mitte des Jahres über die Bühne gehen. "Das Superabsorber-Geschäft passt von seinem Profil her nicht mehr zu unserem Charakter als Spezialchemiekonzern", sagte Evonik-Chef Christian Kullmann.

Superabsorber kommen etwa in Windeln zum Einsatz. Das Teilgeschäft mit einem Jahresumsatz von zuletzt knapp 900 Millionen Euro gehört zur Sparte Performance Materials, die nicht mehr zur Strategie von Evonik passt. Der Konzern zielt auf margenstarke und innovative Geschäfte ab. Der Vorstand hatte angekündigt, sich deshalb von der Sparte trennen zu wollen. Die aktuelle Transaktion ist der zweite von drei Schritten zum Verkauf der Sparte.

