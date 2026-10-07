BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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07.10.2026 15:57:00
Evonik vor BASF-Übernahme: NRW-SPD schlägt Landesbeteiligung vor
Die Evonik-Übernahmepläne der BASF stoßen bei der NRW-SPD offenbar auf Unbehagen. Sie schlagen für den Essener Chemiekonzern einen Staatseinstieg vor, um Arbeitsplätze und Standorte zu sichern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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