Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
27.08.2026 15:11:40
Evonik wird nach OP von CEO Kullmann zeitweise von Claus Rettig geführt
DOW JONES--Nach einer schweren, ungeplanten Operation von Evonik-Vorstandschef Bernd Kullmann wird bis auf Weiteres Asien-Chef Claus Rettig die Führung des Chemieunternehmens übernehmen. Der Aufsichtsrat berief den 66-jährigen Manager auf einer außerordentlichen Sitzung in den Vorstand und ernannte ihn zugleich zum Stellvertretenden Vorsitzenden, wie das Unternehmen in Essen mitteilte.
Evonik gehe fest davon aus, dass Kullmann nach einer Rehabilitation seine Aufgaben wieder übernehmen werde, sagte Aufsichtsratschef Bernd Tönjes. Kullmann habe "seine Operation gut überstanden".
Rettig, der die Leitung des Asiengeschäfts auch weiterhin wahrnimmt, kündigte an, den eingeschlagenen Kurs fortzusetzen. Im vergangenen Sommer hatte der Manager bereits vorübergehend die Leitung des Finanzressorts, das zuletzt Michael Rauch übernahm.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2026 09:12 ET (13:12 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
27.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|KORREKTUR: Evonik wird nach OP von CEO Kullmann zeitweise von Claus Rettig geführt (Dow Jones)
|
27.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Evonik auf Tagestief - Chef Kullmann fällt vorerst aus (dpa-AFX)
|
27.08.26
|Evonik wird nach OP von CEO Kullmann zeitweise von Claus Rettig geführt (Dow Jones)
|
27.08.26
|Evonik-Chef Kullmann fällt nach Operation länger aus - Rettig übernimmt (dpa-AFX)
|
27.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
27.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.08.26
|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)