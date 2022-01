Evotec: Nach neuem Deal - Ende der Korrektur?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec hat eine neue Partnerschaft an Land gezogen. Die Firma will gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly künftig nach neuen Wirkstoffen gegen Stoffwechsel- und chronische Nierenerkrankungen sowie Diabetes suchen. Die Zusammenarbeit sei zunächst auf drei Jahre ausgelegt, teilte der MDAX-Konzern am Montag in Hamburg mit. Den möglichen Gesamtwert des Projekts bezifferten die Hanseaten auf bis zu einer Milliarde US-Dollar.Der Partner Eli Lilly sei berechtigt, später aus dieser Kooperation bis zu fünf Programme auszuwählen, um dann die Verantwortung für die weitere Entwicklung, klinische Tests und die Vermarktung zu übernehmen. Dabei hat Evotec zusätzlich zu einer Abschlagszahlung in nicht genannter Höhe pro ausgewähltem Programm auch Anspruch auf erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 180 Millionen Dollar . Hinzu sollen bei einer möglichen Zulassung eines Medikamentes gestaffelte Beteiligungen an den Nettoumsätzen kommen.Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit mit Lilly einzugehen. Über mehrere Jahre hinweg hat Evotec durch Multi-Omics-Analysen von Proben aus Patientenbiobanken systematisch eine proprietäre Patientendatenbank für Stoffwechsel- und Nierenkrankheiten aufgebaut. In Kombination mit Evotecs omics-gestützter multimodaler Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsplattform liefern diese patientenabgeleiteten Daten hochqualitative Medikamentenkandidaten für unsere Partner. Wir sind stolz, mit Lilly als einem der führenden Unternehmen in den Bereichen Diabetes und Nierenerkrankungen zusammenzuarbeiten.“(Mit Material von dpa-AFX)