EVOTEC-Aktie angeschoben: EVOTEC steigert Umsatz - EBITDA leicht unter dem Gesamtjahresziel

Im laufenden Jahr will der Hamburger Biotechnologie-Konzern weiter wachsen und auch operativ wieder mehr verdienen, die Investitionen in Forschung und Entwicklung sieht der Konzern mindestens auf Vorjahresniveau.

Nach vorläufigen Zahlen hat der MDAX- und TecDAX-Konzern einen bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) von 101,7 (2021: 107) Millionen Euro erzielt. Bereinigt um Portfolioeffekte betrug es 104,1 Millionen Euro. Das Unternehmen hatte zuletzt ein bereinigtes Konzern-EBITDA in der Spanne 105 bis 120 Millionen Euro angepeilt.

Der Umsatz stieg auf 751,4 Millionen von 618 Millionen Euro. Die EVOTEC hatte einen Umsatz in der Spanne 715 bis 735 Millionen Euro anvisiert. Im laufenden Jahr soll das bereinigte EBITDA auf 115 bis 130 Millionen Euro steigen, der Umsatz auf 820 bis 840 Millionen Euro. An Aufwendungen für die unverpartnerte Forschung und Entwicklung plant die EVOTEC SE 70 bis 80 Millionen Euro ein (2022: 70,2 Millionen Euro, +20 Prozent). Die endgültigen Ergebnisse für 2022 will EVOTEC am 25. April veröffentlichen.

Jefferies belässt EVOTEC auf 'Buy' - Ziel 34 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Pharma-Wirkstoffforschers EVOTEC auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Umsatz und Ergebnis des vierten Quartals hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Peter Welford am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der Marktkonsens liege aber bereits am oberen Ende der angestrebten Jahresziele 2023.

Die Aktie von EVOTEC gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 4,78 Prozent auf 18,70 Euro.