EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Fördergelder
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30.04.2026 14:47:00
EVOTEC-Aktie fester: Frisches Kapital für Forschung - Fokus auf KI und Kombinationstherapien
Wie das Biotech-Unternehmen mitteilte, belaufen sich die Fördermittel auf 4,9 Millionen US-Dollar über 25 Monate und 5,0 Millionen Dollar über 24 Monate. "Dank dieser Fördermittel können wir unsere integrierten, KI-gestützten Plattformen für die Wirkstoffforschung und die translationale Forschung gezielt einsetzen, um die aussichtsreichsten Kandidaten und Kombinationen schneller voranzubringen", sagte EVOTECs Chief Scientific Officer Cord Dohrmann. EVOTEC-Aktie zeitweise 2,90 Prozent höher bei 5,15 Euro.Auf XETRA zeigt sich die
DJG/mgo/hab
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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
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