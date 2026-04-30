EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Fördergelder 30.04.2026 14:47:00

EVOTEC-Aktie fester: Frisches Kapital für Forschung - Fokus auf KI und Kombinationstherapien

EVOTEC-Aktie fester: Frisches Kapital für Forschung - Fokus auf KI und Kombinationstherapien

EVOTEC hat zwei Förderzusagen der Gates Foundation für die Wirkstoffforschung und translationale Entwicklung im Bereich Tuberkulose erhalten.

Wie das Biotech-Unternehmen mitteilte, belaufen sich die Fördermittel auf 4,9 Millionen US-Dollar über 25 Monate und 5,0 Millionen Dollar über 24 Monate. "Dank dieser Fördermittel können wir unsere integrierten, KI-gestützten Plattformen für die Wirkstoffforschung und die translationale Forschung gezielt einsetzen, um die aussichtsreichsten Kandidaten und Kombinationen schneller voranzubringen", sagte EVOTECs Chief Scientific Officer Cord Dohrmann.

Auf XETRA zeigt sich die EVOTEC-Aktie zeitweise 2,90 Prozent höher bei 5,15 Euro.

DJG/mgo/hab

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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