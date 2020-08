EVOTEC-Aktie freundlich, Novo Nordisk-Aktie leichter: EVOTEC schließt Partnerschaft mit Novo Nordisk

Das teilte EVOTEC am Dienstag in Hamburg mit. Im Zuge dieser Kooperation erhalte EVOTEC eine in der Höhe nicht genannte Abschlagszahlung, Forschungszahlungen und mehr als 150 Millionen Euro Meilensteinpotenzial je Produkt sowie Umsatzbeteiligungen. Die beiden Unternehmen teilen sich im Rahmen der Vereinbarung die Verantwortlichkeiten während der Wirkstofforschung und der präklinischen Entwicklung auf. Dabei sei Novo Nordisk für die klinische Entwicklung und die Vermarktung der Produkte verantwortlich.

Im frühen XETRA-Handel geht es für die EVOTEC-Aktien zeitweise um 0,55 Prozent nach oben auf 21,92 Euro. Vorbörslich war das Plus auf Tradegate mit 2,8 Prozent auf 22,40 Euro jedoch noch deutlich höher ausgefallen. Die Aktien von Novo Nordisk geben danach im frühen Handel in Kopenhagen um 0,68 Prozent auf 419 Dänische Kronen nach.

Chronische Nierenerkrankungen seien eine schwere Bürde mit weltweit fast 700 Millionen Erkrankten und 1,2 Millionen Toten im Jahr 2017, schrieb Analyst Bruno Bulic von der Baader Bank in einer ersten Einschätzung. Im Jahr 2018 seien geschätzte 79 Milliarden US-Dollar zur Behandlung dieser Erkrankungen aufgewendet worden. Bis 2023 könne sich die Summe auf 95 Milliarden Dollar ausweiten. Das Marktvolumen der Medikamente habe sich 2018 auf knapp 13 Milliarden Dollar belaufen und könne bis 2026 auf knapp 16 Milliarden steigen.

/knd/men

HAMBURG/BAGSVAERD (dpa-AFX)