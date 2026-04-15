EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Führungswechsel
|
15.04.2026 12:44:04
EVOTEC-Aktie höher: Neue COO soll operative Transformation beschleunigen
Müller soll in ihrer Rolle laut Mitteilung EVOTECs globale Operations-Organisation sowie die Umsetzung der Transformationsstrategie verantworten. Der Fokus liege auf "Qualität, Produktivität, Skalierbarkeit, Leistung und Kostenmanagement". Auch soll sie technologische Verbesserungen im gesamten Unternehmen weiterentwickeln.
Müller hat laut Mitteilung mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Life-Sciences-Industrie in den Bereichen Operations, Strategie, Supply, Einkauf und F&E-Integration. Müller kommt von Curevac, wo sie zuletzt als Vice President Portfolio Strategy & Execution tätig war. Zuvor hatte sie leitende internationale Führungspositionen bei Sanofi und Fresenius Kabi inne.
Im XETRA-Handel gewinnt die EVOTEC-Aktie zeitweise 1,48 Prozent auf 5,47 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
07:30
|EQS-News: Evotec Appoints Dr. Ingrid Müller as Chief Operating Officer (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Evotec ernennt Dr. Ingrid Müller zur Chief Operating Officer (EQS Group)
|
14.04.26
|EVOTEC-Aktie: KI-Hype sorgt für Kurssprung - Berenberg bleibt bei "Kaufen" (finanzen.at)
|
14.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.04.26
|EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
14.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
14.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX klettert nachmittags (finanzen.at)