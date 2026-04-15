EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Führungswechsel 15.04.2026 12:44:04

EVOTEC-Aktie höher: Neue COO soll operative Transformation beschleunigen

EVOTEC-Aktie höher: Neue COO soll operative Transformation beschleunigen

EVOTEC hat zum 1. Mai Ingrid Müller zur Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Vorstands ernannt.

Müller soll in ihrer Rolle laut Mitteilung EVOTECs globale Operations-Organisation sowie die Umsetzung der Transformationsstrategie verantworten. Der Fokus liege auf "Qualität, Produktivität, Skalierbarkeit, Leistung und Kostenmanagement". Auch soll sie technologische Verbesserungen im gesamten Unternehmen weiterentwickeln.

Müller hat laut Mitteilung mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in der Life-Sciences-Industrie in den Bereichen Operations, Strategie, Supply, Einkauf und F&E-Integration. Müller kommt von Curevac, wo sie zuletzt als Vice President Portfolio Strategy & Execution tätig war. Zuvor hatte sie leitende internationale Führungspositionen bei Sanofi und Fresenius Kabi inne.

Im XETRA-Handel gewinnt die EVOTEC-Aktie zeitweise 1,48 Prozent auf 5,47 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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