EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Personalie
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29.09.2026 08:21:00
EVOTEC-Aktie im Minus: Führungslücke in der Forschung nach Dohrmann-Abgang
Wie das im SDAX und TecDAX notierte Hamburger Biotech-Unternehmen mitteilte, wird der derzeitige CSO Cord Dohrmann sein Amt zum 30. September niederlegen. Die Entscheidung sei im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Dohrmann und dem Unternehmen getroffen worden.
Dohrmann ist seit 2010 Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands der EVOTEC. Die Suche nach einer Nachfolge laufe derzeit.
Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zeigt sich die EVOTEC-Aktie stellenweise um 1,53 Prozent tiefer bei 2,84 Euro.
DJG/uxd/brb
DOW JONES
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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
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|EQS-News: Evotec kündigt Wechsel in der Position des Chief Scientific Officer an (EQS Group)
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|EQS-News: Evotec Announces Chief Scientific Officer Transition (EQS Group)
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|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
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23.09.26
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23.09.26
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|EVOTEC Hold
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|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2,89
|0,91%
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