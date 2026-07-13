EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Rote Zahlen
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13.07.2026 21:57:00
EVOTEC-Aktie im Minus: Wirkstoff-Entwickler dämpft Hoffnungen auf 2026
Etwa 40 Prozent der Umsatzlücke seien innerhalb bestehender Partnerschaften gegenüber dem bisherigen Ausblick zum größten Teil auf eine veränderte zeitliche Staffelung sowie angepasste Zeitpläne für Meilensteinzahlungen zurückzuführen. Die entsprechenden Umsätze würden nun im Jahr 2027 erwartet. Etwa 45 Prozent der Umsatzlücke spiegelten gegenüber den Erwartungen geringere Beiträge aus potenziellen neuen strategischen Partnerschaften wider. Rund 15 Prozent der Umsatzlücke sei auf eine geringere als erwartete Umsatzrealisierung zurückzuführen.
Mit den neuen Geschäftszielen werden die Erwartungen von Analysten spürbar verfehlt. Auch der Umsatz des ersten Halbjahres von 300,1 Millionen Euro lag ebenso wie das Ebitda von minus 42,7 Millionen Euro unter den Prognosen der Experten.
Anleger zeigten sich enttäuscht. Die EVOTEC-Aktie brach im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 14 Prozent ein.
/he/edh
HAMBURG (dpa-AFX)
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