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Schneller Erfolg 04.05.2026 11:10:02

EVOTEC-Aktie klar im Plus: Meilenstein in Dermatologie-Partnerschaft mit Almirall

EVOTEC-Aktie klar im Plus: Meilenstein in Dermatologie-Partnerschaft mit Almirall

Die Hamburger EVOTEC SE hat gemeinsam mit ihrem Partner Almirall einen ersten präklinischen Entwicklungskandidaten zur Behandlung entzündlicher Hauterkrankungen ausgewählt.

Dieser Meilenstein sei innerhalb von nur zwei Jahren erreicht worden - das sei deutlich schneller als der übliche Branchendurchschnitt für vergleichbare Programme, teilte EVOTEC am Montagmorgen mit.

Die Kooperation kombiniere EVOTECs technologische End-to-End-Expertise mit der dermatologischen Fachkenntnis von Almirall, um gezielt Lösungen für medizinisch bisher unterversorgte Hautkrankheiten zu entwickeln, so das Unternehmen weiter. Im nächsten Schritt wird EVOTEC das Programm über seine integrierte INDiGO-Plattform bis zur Einreichung der klinischen Prüfpräparate (IND) weiter begleiten, um einen reibungslosen Übergang in die klinische Phase zu gewährleisten.

Die 2022 begonnene Zusammenarbeit sieht für EVOTEC neben einer Vorauszahlung potenzielle erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 230 Millionen Euro pro Programm sowie Umsatzbeteiligungen im hohen einstelligen Prozentbereich vor.

Via XETRA klettert die EVOTEC-Aktie zeitweise um 4,48 Prozent auf 5,48 Euro.

DOW JONES

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Weitere Links:

EVOTEC-Aktie leichter: Finanzchef Hitchin geht - Nachfolge angekündigt

Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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