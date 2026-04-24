EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Managementwechsel
|
24.04.2026 14:16:00
EVOTEC-Aktie leichter: Finanzchef Hitchin geht - Nachfolge angekündigt
Claire Hinshelwood folgt auf den bisherigen Chief Financial Officer Paul Hitchin, der Ende April nach nur 13 Monaten im Amt aus persönlichen Gründen das Hamburger Unternehmen verlassen wird, wie dieses jetzt mitteilte. Die Gründe stünden in keinem Zusammenhang mit dem Spezialisten für pharmazeutische Wirkstoffforschung
Hinshelwood bringe mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen mit, zuletzt als Group Chief Finance Officer der BMI Group. Davor war sie für Novartis und Syngenta tätig.
Die EVOTEC-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,76 Prozent tiefer bei 5,31 Euro.
Dow Jones Newswires
Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
