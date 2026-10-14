EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Bilanz 14.10.2026 11:29:00

EVOTEC-Aktie mit Gewinnen: Neunmonatszahlen dürften über Markterwartungen liegen

EVOTEC-Aktie mit Gewinnen: Neunmonatszahlen dürften über Markterwartungen liegen

EVOTEC hält an der Mitte Juli gesenkten Jahresprognose fest und erwartet weiterhin einen Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro.

Der Wirkstoff-Entwickler EVOTEC hält an seiner Mitte Juli gesenkten Jahresprognose fest. Der Erlös dürfte bei 570 bis 610 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll zwischen minus 70 und minus 105 Millionen Euro liegen.

Quartalszahlen übertreffen Erwartungen

Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres rechnet Evotec mit einem Umsatz von 465,0 Millionen Euro und einem bereinigten Ebitda von minus 42,8 Millionen Euro. Beide Kennziffern liegen über den aktuellen Markterwartungen. Die Abweichung sei im Wesentlichen auf die zeitliche Verteilung der Konsensschätzungen zurückzuführen und nicht auf eine strukturelle Veränderung des Geschäftsverlaufs im Gesamtjahr.

Auch im dritten Quartal verbesserten sich Umsatz und operatives Ergebnis gegenüber dem vorangegangenen Jahresviertel. Zudem fielen beide Kennziffern besser aus als von Analysten erwartet. Die kanadische Bank RBC bestätigte daraufhin ihre Einstufung für Evotec mit „Outperform“ und das Kursziel von 10 Euro. Analyst Charles Weston verwies auf den besser als erwarteten Umsatz und das operative Ergebnis. Den Jahresausblick habe der Wirkstoffentwickler bestätigt.

EVOTEC-Aktie legt kräftig zu

Die am Vorabend veröffentlichten Quartals-Eckdaten sorgten am Mittwoch für deutliche Kursgewinne. Auf XETRA legte die Aktie zeitweise 7,12 Prozent auf 2,62 Euro zu. Am Vortag war das Papier allerdings auf 2,406 Euro und damit auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren gefallen.

HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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