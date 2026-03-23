EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Vereinbarung
|
23.03.2026 17:55:00
EVOTEC-Aktie reagiert negativ auf US-Förderung für Ebola- und Sudan-Virus-Therapeutika
So soll die in Seattle ansässige Tochtergesellschaft von Evotec eine optimierte Herstellung eines Antikörper-Cocktails gegen Filoviren, insbesondere das Ebola- und das Sudan-Virus, vorantreiben, wie der Konzern am Montagmorgen mitteite. Die mehrjährige Programmförderung hat bei vollständiger Ausübung aller Optionen einen Gesamtwert von bis zu 10 Millionen US-Dollar.
Mit dieser Förderung will die US-Behörde die nationale Vorsorge stärken und die Reaktionsfähigkeit der Regierung durch wirksame Therapeutika gegen Filovirus-Erkrankungen verbessern. Die Vereinbarung umfasst eine Grundlaufzeit und zwei Optionsfristen. Obwohl derzeit zwei von der FDA zugelassene Therapeutika gegen die Ebola-Virus-Erkrankung verfügbar sind, existieren bislang keine zugelassenen Behandlungen für Infektionen durch das Sudan-Virus.
Die EVOTEC-Aktie verlor auf XETRA letztlich 3,42 Prozent auf 4,15 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
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