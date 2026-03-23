Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vereinbarung 23.03.2026 17:55:00

EVOTEC-Aktie reagiert negativ auf US-Förderung für Ebola- und Sudan-Virus-Therapeutika

EVOTEC-Aktie reagiert negativ auf US-Förderung für Ebola- und Sudan-Virus-Therapeutika

Die Evotec-Tochter Just EVOTEC Biologics und die US-Behörde BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) haben eine Vereinbarung zur verbesserten Bioproduktion von Antikörpern gegen Ebola und verwandte Viren geschlossen.

So soll die in Seattle ansässige Tochtergesellschaft von Evotec eine optimierte Herstellung eines Antikörper-Cocktails gegen Filoviren, insbesondere das Ebola- und das Sudan-Virus, vorantreiben, wie der Konzern am Montagmorgen mitteite. Die mehrjährige Programmförderung hat bei vollständiger Ausübung aller Optionen einen Gesamtwert von bis zu 10 Millionen US-Dollar.

Mit dieser Förderung will die US-Behörde die nationale Vorsorge stärken und die Reaktionsfähigkeit der Regierung durch wirksame Therapeutika gegen Filovirus-Erkrankungen verbessern. Die Vereinbarung umfasst eine Grundlaufzeit und zwei Optionsfristen. Obwohl derzeit zwei von der FDA zugelassene Therapeutika gegen die Ebola-Virus-Erkrankung verfügbar sind, existieren bislang keine zugelassenen Behandlungen für Infektionen durch das Sudan-Virus.

Die EVOTEC-Aktie verlor auf XETRA letztlich 3,42 Prozent auf 4,15 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Amgen-Deal im Blick: EVOTEC-Aktie hebt weiter ab
EVOTEC-Aktie profitiert von Berenberg-Empfehlung
EVOTEC-Aktie Nächster Entwicklungsschritt - Zahlung von Bristol Myers sichert Fortschritt

Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

mehr Analysen
12.03.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
11.03.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
10.03.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
03.02.26 EVOTEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EVOTEC SE 4,10 -1,63% EVOTEC SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX & DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften leichter in die Sitzung gehen. Die Börsen in Fernost notieren am Dienstag auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen