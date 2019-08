EVOTEC-Aktie schießt hoch: EVOTEC schraubt Ziele nach starkem ersten Halbjahr nach oben

Beim Umsatz werde jetzt ein Anstieg von zirka 15 Prozent erwartet, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Bisher hatte EVOTEC ein Umsatzplus von rund zehn Prozent in Aussicht gestellt. 2018 hatte das Unternehmen 364 Millionen Euro erlöst. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll jetzt im Vergleich zum Vorjahreswert von 92 Millionen Euro um mehr als zehn Prozent steigen. Bisher hatte die Prognose bei einem Plus von rund zehn Prozent gelegen.

So reagiert die EVOTEC-Aktie

Ein optimistischerer Jahresausblick des Biotech -Unternehmens dürfte den EVOTEC-Aktien am Mittwoch frischen Schwung verleihen. Die Papiere des MDAX-Konzerns stiegen am Morgen bei der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um sechs Prozent auf 26,01 Euro.

Die EVOTEC-Aktien kamen nach einem deutlichen Anstieg im bisherigen Jahresverlauf zuletzt nicht mehr so richtig vom Fleck. Nach einem 18-Jahreshoch von 27,29 Euro im Juli setzen die Papiere zuletzt etwas zurück.

Am Dienstag bot dabei aber die als mittelfristiger Trendindikator geltende 90-Tage-Linie Halt: knapp über der Linie bei 23,89 Euro hatte sich der Kurs gefangen und war nach oben gedreht. Zur Wochenmitte rückt nun mit der 21-Tage-Linie bei 25,51 Euro wieder ein kurzfristiger Trendindikator in den Blick.

