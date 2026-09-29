EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Personalie 29.09.2026 09:25:00

EVOTEC-Aktie steigt: Führungslücke in der Forschung nach Dohrmann-Abgang

EVOTEC-Aktie steigt: Führungslücke in der Forschung nach Dohrmann-Abgang

EVOTEC sucht einen neuen Chief Scientific Officer (CSO).

Wie das im SDAX und TecDAX notierte Hamburger Biotech-Unternehmen mitteilte, wird der derzeitige CSO Cord Dohrmann sein Amt zum 30. September niederlegen. Die Entscheidung sei im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Dohrmann und dem Unternehmen getroffen worden.

Dohrmann ist seit 2010 Chief Scientific Officer und Mitglied des Vorstands der EVOTEC. Die Suche nach einer Nachfolge laufe derzeit.

Im XETRA-Handel zeigt sich die EVOTEC-Aktie stellenweise um 0,21 Prozent fester bei 2,866 Euro.

DJG/uxd/brb

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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