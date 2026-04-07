EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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Führungswechsel 07.04.2026 09:26:40

EVOTEC-Aktie verliert: Stefan Weinand übernimmt Vorsitz

EVOTEC-Aktie verliert: Stefan Weinand übernimmt Vorsitz

EVOTEC bekommt einen neuen Aufsichtsratschef.

Wie das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen EVOTEC mitteilte, wurde der frühere Bayer-Vorstand Dieter Weinand als Aufsichtsratsvorsitzender nominiert. Er soll auf Iris Löw-Friedrich folgen, deren Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Ablauf der Hauptversammlung am 11. Juni turnusgemäß endet.

Für die EVOTEC-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise um 1,4 Prozent nach unten auf 4,44 Euro.

DJG/mgo/cln

DOW JONES

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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

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