EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Führungswechsel
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07.04.2026 09:26:40
EVOTEC-Aktie verliert: Stefan Weinand übernimmt Vorsitz
Wie das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen EVOTEC mitteilte, wurde der frühere Bayer-Vorstand Dieter Weinand als Aufsichtsratsvorsitzender nominiert. Er soll auf Iris Löw-Friedrich folgen, deren Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Ablauf der Hauptversammlung am 11. Juni turnusgemäß endet.
Für die EVOTEC-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise um 1,4 Prozent nach unten auf 4,44 Euro.
DJG/mgo/cln
DOW JONES
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Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
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