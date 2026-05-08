Evotec: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Evotec hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Evotec hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,090 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Evotec mit einem Umsatz von insgesamt 183,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,93 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at