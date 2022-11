Evotec-Ergebnis wegen Kapazitätsausbau unter Vorjahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec hat in den ersten neun Monaten operativ deutlich weniger Gewinn verbucht als im Vorjahr. Wegen der hohen Aufwendungen für den Ausbau der Kapazitäten sank das bereinigte EBITDA auf 44,6 von 70,1 Millionen Euro, wie das Biotech -Unternehmen in Hamburg mitteilte. Auch stark gestiegene Energiekosten belasteten das Ergebnis. Ohne Just Evotec Biologics, dem neuen Bereich in der Anlaufphase, belief sich das bereinigte EBITDA auf 84,6 (Vorjahr: 74,0) Millionen Euro.

Trotz geringerer Meilenstein- und Lizenzeinnahmen stieg der Konzernumsatz um 19 Prozent auf 510,8 Millionen Euro, wobei 6 Prozentpunkte Wachstum auf das Konto positiver Wechselkurseffekte gehen.

Die Jahresprognose bestätigte Evotec. Danach soll der Konzernumsatz 715 bis 735 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA 105 bis 120 Millionen Euro erreichen.

November 09, 2022 01:45 ET (06:45 GMT)