EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
24.04.2026 07:48:38
Evotec-Finanzvorstand geht aus persönlichen Gründen - Neue Finanzchefin ab Mai
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec (EVOTEC SE) hat ab kommenden Monat eine neue Finanzchefin. Der bisherige Finanzchef Paul Hitchin werde das Unternehmen zum 30. April 2026 verlassen, teilte Evotec am Freitag in Hamburg mit. Anlass seien persönliche Gründen, die nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen stünden. Hitchin war seit Anfang März vergangenen Jahres der Finanzvorstand von Evotec. Seine Nachfolgerin wird Claire Hinshelwood. Sie war zuvor Finanzchefin bei der BMI Group, einem Hersteller und Anbieter von Baustoffen für Dächer./lew/stk
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
|
|
|
|
|
|
|
