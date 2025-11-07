Evotec gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Evotec lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Evotec -0,120 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,71 Prozent zurück. Hier wurden 191,5 Millionen USD gegenüber 203,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at