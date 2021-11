EVOTEC kehrt zurück an die NASDAQ - Kapitalerhöhung bringt 435 Millionen Dollar - EVOTEC-Aktie in Grün

Der Biotech-Konzern EVOTEC ist wieder an der Nasdaq notiert.

Die dafür in den USA erfolgte Kapitalerhöhung spielte 435 Millionen US-Dollar ein, wie das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Handelsstart werde für den heutigen Donnerstag erwartet. Die US-Börsenaufsicht SEC habe dafür die Genehmigung erteilt. Im XETRA-Handel legt die EVOTEC-Aktie zeitweise 0,33 Prozent zu auf 39,13 Euro.

Es wurden 22 Millionen sogenannte Hinterlegungsscheine (ADS) zu 21,75 US-Dollar je Stück angeboten und platziert. Jeder in Amerika gehandelte Aktie entspricht einer halben EVOTEC Stammaktie, entsprechend sei das Grundkapital von EVOTEC durch die Ausgabe von 10 Millionen Stammaktien aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts erhöht worden.

Darüber hinaus gebe es noch eine Option zum Kauf von weiteren drei Millionen Hinterlegungsscheinen. EVOTEC will mit den Einnahmen unter anderem seine Herstellungskapazitäten für Biologika in den Vereinigten Staaten erweitern. Nach der Kapitalerhöhung gibt es 175 Millionen EVOTEC-Aktien.

EVOTEC war schon einmal im vergangenen Jahrzehnt im Zuge der Übernahme des US-Biotechunternehmens Renovis an der Nasdaq gelistet, hatte sich dann aber freiwillig von dort zurückgezogen, um sich stärker auf den heimischen Finanzmarkt zu konzentrieren.

Die angelsächsischen Investoren gelten aber gegenüber der Biotechbranche als aufgeschlossener und investitionsfreudiger, weswegen beispielsweise auch die Konkurrenten MorphoSys und QIAGEN über eine Zweitnotierung in den USA verfügen. Das für seinen Corona-Impfstoff bekannte und Mainzer Unternehmen BioNTech hat sogar seine Hauptnotiz an der Nasdaq.

/stk/zb

HAMBURG (dpa-AFX)