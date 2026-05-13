Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 06:18:41

Evotec platziert Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Mio Euro

DOW JONES--Evotec hat Wandelanleihen im Volumen von 116,1 Millionen Euro platziert. Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von sieben Jahren werden jährlich mit 2,625 Prozent verzinst, wie das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte. Den Nettoemissionserlös will das in der Wirkstoffforschung für die Pharmabranche tätige Hamburger Unternehmen zur Finanzierung des Umbauprogramms "Project Horizon" verwenden.

Darüber hinaus wurde den weiteren Angaben zufolge eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien für diejenigen Investoren der Schuldverschreibungen durchgeführt, die diese Aktien im Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die Schuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen wollten, welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt wurde. Evotec fließen keine Erlöse aus dieser gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 00:19 ET (04:19 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EVOTEC SE

mehr Nachrichten