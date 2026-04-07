Gilead Sciences Aktie

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WKN: 885823 / ISIN: US3755581036

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07.04.2026 15:34:38

Evotec profitiert von Tubulis-Übernahme

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Pharmawirkstoff-Entwickler Evotec (EVOTEC SE) erwartet durch die Übernahme des Münchener Krebsforschungsunternehmens Tubulis durch den US-Pharmariesen Gilead (Gilead Sciences) einen finanziellen Vorteil. Evotec werde bei Abschluss der Transaktion Voraberlöse von etwa 100 Millionen Euro erhalten, teilte das Hamburger Unternehmen am Dienstag mit. Zudem rechnet das Unternehmen mit zusätzlich bedingten Zahlungen von bis zu 58 Millionen US-Dollar, sofern bestimmte Meilensteine erreicht werden.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Evotec-Aktie legte zuletzt um zwei Prozent zu.

Evotec ist im Mai 2022 als Investor bei Tubulis eingestiegen und hält 3,14 Prozent an der Münchener Biotechfirma. Tubulis entwickelt den Angaben zufolge derzeit zwei klinische Programme zur Behandlung solider Tumore. Die Übernahme von Tubulis durch Gilead soll voraussichtlich im zweiten Quartal abgeschlossen sein, hieß es weiter./mne/he

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