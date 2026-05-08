EVOTEC SE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EVOTEC SE präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,69 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 156,6 Millionen EUR – eine Minderung von 21,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 200,0 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at