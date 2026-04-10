EVOTEC SE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EVOTEC SE präsentierte in der am 08.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EVOTEC SE ein EPS von -0,230 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 253,3 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 221,2 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,580 EUR gegenüber -1,110 EUR im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat EVOTEC SE im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 788,37 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 796,97 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,395 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 794,20 Millionen EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at