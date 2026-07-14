Evotec senkt Ausblick nach Umsatzrückgang im ersten Halbjahr

DOW JONES--Evotec sieht sein bisheriges Umsatzziel außer Reichweite und stellt sich auf einen operativen Verlust ein. Wie das im TecDAX und SDAX notierte Biotech -Unternehmen mitteilte, rechnet es nun mit geringeren Beiträgen aus bestehenden und aus potenziellen neuen strategischen Partnerschaften. Teilweise sei nun mit einer veränderten zeitlichen Staffelung sowie angepassten Zeitplänen für Meilensteinzahlungen zu rechnen, deren entsprechende Umsätze nun im kommenden Jahr erwartet werden.

Für das laufende Jahr rechnet Evotec nun mit einem Umsatz von rund 570 bis 610 Millionen Euro und einem bereinigten EBITDA-Verlust von 70 bis 105 Millionen Euro. Bislang war der Konzern von einem Umsatz von 700 bis 780 Millionen Euro und einem EBITDA von 0 bis 40 Millionen Euro ausgegangen

"Unser neuer Ausblick basiert in erster Linie auf einer aktualisierten Einschätzung der Aktivitäten im Bereich strategischer Partnerschaften sowie der Meilensteinzahlungen in der zweiten Jahreshälfte", sagte CFO Claire Hinshelwood. "Da diese Umsätze in der Regel eine höhere Marge aufweisen, wird der Einfluss auf das bereinigte EBITDA voraussichtlich überproportional ausfallen."

In den ersten sechs Monaten sank der Umsatz nach vorläufigen Zahlen auf 300 Millionen Euro von 371 Millionen im Vorjahr. Der bereinigte EBITDA-Verlust weitete sich auf 43 Millionen Euro von 1,9 Millionen Euro aus.

Im Segment Discovery & Preclinical Development (D&PD) sank der Umsatz um 16 Prozent auf 228 Millionen Euro, im Segment Just - Evotec Biologics (JEB) um 29 Prozent auf 72 Millionen Euro.

Im zweiten Quartal fiel der Rückgang in den Segmenten etwas glimpflicher aus mit 17 Prozent bei JEB und 15 Prozent bei D&PD.

Evotec hatte im März ein Programm namens "Horizon" aufgelegt. Mit dem Abbau von Stellen und der Reduzierung von Standorten will der Konzern die laufenden Kosten bis Ende 2027 um rund 75 Millionen Euro reduzieren. Davon sollen 20 bis 30 Prozent in diesem Jahr erreicht werden.

Die vollständigen Ergebnisse für das erste Halbjahr wird Evotec am 13. August veröffentlichen.

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July 14, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)