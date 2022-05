Evotec steigert Umsatz, EBITDA sinkt - Prognose bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec ist zu Jahresbeginn in allen Geschäftsbereichen gewachsen. Investitionen in die Kapazitäten an allen Standorten sowie gestiegene Aufwendungen für die unverpartnerte Forschung und Entwicklung führten jedoch zu einem Rückgang des operativen Gewinns, wie das Hamburger Biotech-Unternehmen mitteilte. Danach stiegen die Konzernerlöse um 24 Prozent auf 164,7 Millionen Euro, der Umsatz aus Meilenstein-, Abschlags- und Lizenzzahlungen legte auf 4,5 (Vorjahr: 4,4) Millionen Euro zu.

Das bereinigte Konzern-EBITDA sank unterdessen auf 18,9 von 21,1 Millionen Euro. Evotec verbuchte ein nichtbetriebliches Ergebnis von minus 69,2 (Vorjahr: plus 47,7) Millionen Euro. Hier schlugen sich nicht zahlungswirksame Fair-Value-Anpassungen auf die Beteiligung an der Exscientia plc nieder.

Bestätigt wurde die Jahresprognose. Der Konzernumsatz soll auf 700 bis 720 Millionen Euro klettern und das Konzern-EBITDA 105 bis 120 Millionen Euro erreichen. Die Aufwendungen für die unverpartnerte Forschung und Entwicklung sieht Evotec bei 70 bis 80 Millionen Euro nach 58,1 Millionen im vergangenen Jahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones@wsj.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2022 01:55 ET (05:55 GMT)