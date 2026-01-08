EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|Investition
|
08.01.2026 17:52:00
EVOTEC-Tochter erhält Förderung von der Gates-Stiftung - Aktie im Plus
Die Investition werde in den nächsten drei Jahren zehn neue Projekte mit der Moleküldesign-Suite J.MD zur KI-gestützten Entwicklung von Biotherapeutika für diverse weltweit relevante Gesundheitsindikationen ermöglichen, teilte EVOTEC mit.
Der Mitteilung zufolge gewährleistet J.MD durch die Optimierung des molekularen Designs bereits in den frühesten Phasen die Herstellbarkeit, Stabilität und Wirksamkeit von Biologika - entscheidende Faktoren, um Kosten zu senken, den globalen Zugang zu diesen Therapien auszuweiten und Risiken wie Immunogenität und Instabilität zu begrenzen.
Zur Höhe der Förderung für das Tochterunternehmen Just - EVOTEC Biologics, Inc. mit Sitz in Seattle machte der Konzern keine Angaben.
Auf XETRA gewann der Kurs des Pharma-Wirkstoffforschers letztlich 0,76 Prozent auf 6,34 Euro.
DOW JONES
Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
