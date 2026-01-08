EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investition 08.01.2026 17:52:00

EVOTEC-Tochter erhält Förderung von der Gates-Stiftung - Aktie im Plus

EVOTEC-Tochter erhält Förderung von der Gates-Stiftung - Aktie im Plus

Die US-Tochter des Hamburger Biotechunternehmens EVOTEC hat neue Fördermittel von der Gates-Stiftung erhalten.

Die Investition werde in den nächsten drei Jahren zehn neue Projekte mit der Moleküldesign-Suite J.MD zur KI-gestützten Entwicklung von Biotherapeutika für diverse weltweit relevante Gesundheitsindikationen ermöglichen, teilte EVOTEC mit.

Der Mitteilung zufolge gewährleistet J.MD durch die Optimierung des molekularen Designs bereits in den frühesten Phasen die Herstellbarkeit, Stabilität und Wirksamkeit von Biologika - entscheidende Faktoren, um Kosten zu senken, den globalen Zugang zu diesen Therapien auszuweiten und Risiken wie Immunogenität und Instabilität zu begrenzen.

Zur Höhe der Förderung für das Tochterunternehmen Just - EVOTEC Biologics, Inc. mit Sitz in Seattle machte der Konzern keine Angaben.

Auf XETRA gewann der Kurs des Pharma-Wirkstoffforschers letztlich 0,76 Prozent auf 6,34 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

EVOTEC-Aktie verliert: Novo Nordisk senkt anscheinend Beteiligung
Amgen-Deal im Blick: EVOTEC-Aktie hebt weiter ab
EVOTEC-Aktie schwächelt: Novo-Nordisk-Eigner trennt sich komplett von Anteilen

Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

mehr Nachrichten