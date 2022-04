Evotec übertrifft Umsatzprognose 2021 deutlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Biotechkonzern Evotec hat im vergangenen Jahr wesentlich mehr umgesetzt als geplant, und peilt für dieses Jahr weiteres kräftiges Wachstum an. Wie die im MDAX und TecDAX notierte Evotec SE mitteilte, stieg der Konzernumsatz um 23 Prozent auf 618,0 Millionen Euro. Die unternehmenseigene Prognose hatte dagegen lediglich auf 550 bis 570 Millionen Euro gelautet bzw auf 565 bis 585 Millionen zu konstanten Wechselkursen.

Das bereinigtes Konzern-EBITDA legte um 1 Prozent auf 107,3 Millionen Euro zu und lag damit im Rahmen der in Aussicht gestellten 105 bis 120 Millionen Euro bzw 115 bis 130 Millionen bei konstanten Wechselkursen. Der Anstieg ist laut Evotec vor allem auf ein stärkeres Basisgeschäft, höhere Umsätze aus Meilensteinzahlungen und positive Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung (F&E) in Italien und Frankreich zurückzuführen.

Das Betriebsergebnis ging 2021 dagegen auf 41,0 (Vorjahr: 48,5) Millionen Euro zurück, was in erster Linie erheblichen F&E-Aufwendungen und höheren COGS (Cost of Goods Sold) und Verwaltungskosten vor dem Produktionsstart einer biopharmazeutischen Anlage in den USA geschuldet ist. Der Nettoertrag kletterte auf 215,5 von 6,3 Millionen Euro vor einem Jahr. Als Grund dafür gab Evotec vor allem die Fair-Value-Anpassung seines Anteils an der Exscientia Ltd nach Exscientias Börsengang in den USA an.

Im laufenden Jahr will das Unternehmen weiter kräftig wachsen: Der Konzernumsatz soll auf 700 bis 720 Millionen Euro klettern bzw auf 690 bis 710 Millionen zu konstanten Wechselkursen. Beim Konzern-EBITDA peilt Evotec 105 bis 120 Millionen Euro an bzw 95 bis 110 Millionen zu konstanten Wechselkursen. Die Aufwendungen für die unverpartnerte Forschung und Entwicklung sieht Evotec bei 70 bis 80 Millionen Euro nach 58,1 Millionen im vergangenen Jahr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2022 01:46 ET (05:46 GMT)