Evotec und Bristol Myers Squibb erweitern Neurologie-Partnerschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec und Bristol Myers Squibb haben ihre strategische Partnerschaft im Bereich neurodegenerative Erkrankungen erweitert und um acht Jahre verlängert. Wie das Hamburger Biotechnologie-Unternehmen mitteilte, soll damit die seit 2016 existierende Partnerschaft um zusätzliche Pipeline-Programme ausgebaut werden.

Evotec erhalte in diesem Zusammenhang eine Abschlagszahlung von 50 Millionen US-Dollar, lizenz- und leistungsbasierte Meilensteinzahlungen in nicht bekannt gegebener Höhe sowie mehrstufige Umsatzbeteiligungen bis zu einem niedrigen zweistelligen Prozentsatz. Einschließlich der Abschlags- und Meilensteinzahlungen ergibt sich ein mögliches Gesamtvolumen der Transaktion von 4 Milliarden Dollar, so der MDAX- und TecDAX-Konzern.

March 28, 2023