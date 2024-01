Evotec-Vorstandschef Lanthaler tritt zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Evotec verliert seinen Vorstandschef. Werner Lanthaler habe dem Unternehmen mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen als CEO zurücktritt und seinen Vertrag nicht bis zum Ende der aktuellen Laufzeit erfüllen wird, meldete der Biotech -Konzern. Seinen Posten wird Aufsichtsratsmitglied Mario Polywka interimistisch übernehmen. Evotec bestätigte zudem die Prognose für 2023.

Lanthalers Vertrag hat eine Laufzeit bis März 2026. Der Manager, seit 2009 CEO, wird dem Aufsichtsrat weiterhin als strategischer Berater zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat habe eine interne und externe Suche nach einem "dauerhaften CEO" eingeleitet, teilte Evotec weiter mit.

"Nach einem extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023, sowie nach eingehender Reflektion in den vergangenen Wochen und in das neue Jahr blickend, bin ich zu dem Entschluss gelangt, als CEO zurückzutreten, da ich dem Unternehmen in den nächsten Jahren nicht bestmöglich dienen kann", sagte Lanthaler laut Mitteilung.

Für 2023 erwartet das im MDAX notierte Unternehmen einen Konzernumsatz zwischen 750 Millionen und 790 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA sieht der Konzern bei 60 Millionen bis 80 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2024 12:43 ET (17:43 GMT)